Ariano, branco di cani randagi davanti al cimitero: chiesta l'immediata cattura Il sindaco Enrico Franza ha inviato un'ennesima richiesta di intervento all'Asl

Branco di cani randagi aggressivi davanti al cimitero di Ariano Irpino. Non c'è tempo da perdere. Il sindaco Enrico Franza ha inviato un'ennesima richiesta di intervento all'Asl per la cattura degli animali potenzialmente pericolosi, dopo le diverse richieste formali al servizio veterinario da parte della polizia municipale diretta dal colonnello Angelo Bruno.

"Gentili eesponsabili del servizio veterinario, con la presente desidero portare alla vostra attenzione una situazione che sta destando crescente preoccupazione tra i cittadini del nostro comune. Negli ultimi mesi, sono stati segnalati diversi avvistamenti di cani vaganti, in particolare nell'area antistante al cimitero, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi.

Si sono verificati episodi in cui questi animali si sono avvicinati a persone, causando paura e creando situazioni di disagio.

Pertanto, vi chiedo di attivare le procedure necessarie per la cattura e la gestione di questi animali, come più volte formalmente richiesto dal comando della polizia municipale, al fine di prevenire ulteriori rischi per i cittadini e garantire il benessere degli animali stessi. Resto a disposizione per ogni ulteriore informazione e per collaborare attivamente alla risoluzione di questa problematica.

E' di ieri l'ultimo episodio con una persona finita in ospedale morsa in più punti fortunatamente in maniera superficiale riparatasi poi sul cofano posteriore di un'auto e prima ancora a due donne e un motociclista. Occorre fare presto prima che accada qualcosa di più grave soprattutto a persone anziane, dirette a piedi nel luogo sacro.