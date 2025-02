Violenza nel terminal: pugni e calci contro il bus dell'Air, arrestato L'intervento della polizia

Nella mattinata del 3 febbraio, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi intervenivano in via Bartolomei, presso il terminal-bus, per segnalazione di una persona in forte stato di agitazione che sferrava calci e pugni contro l’autobus di linea dell’AIR.

L’uomo, di nazionalità bulgara, risultava essere stato destinatario di un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di Pubblica Sicurezza, con divieto di rientro fino al 2028, e già rimpatriato attraverso la Frontiera Aerea di Catania.

Accertato, quindi, attraverso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino, che l’uomo era ritornato in Italia illegalmente, veniva tratto in arresto per la violazione del predetto divieto.

Condotto nella mattina di ieri presso il Tribunale di Avellino per il rito direttissimo, il predetto veniva condannato a mesi 8 di reclusione, con pena sospesa, e successivamente collocato presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio in attesa di trasferimento in Bulgaria.