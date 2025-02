Atripalda, rapine in villa: arrivano le richieste del pubblico ministero I quattro sono stati tratti in arresto nel luglio 2024 dai carabinieri del nucleo investigativo

di Paola Iandolo

Rapine in stile arancia meccanica ad Atripalda e Grottaminarda: il pm ha chiesto 9 anni di reclusione per P.D. 47enne, K.T.26enne, I. Z. 32enne e sei anni per L.T., 50enne accusati delle violente e brutali rapine in villa consumate a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. I quattro hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato e sono difesi dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Antonio Leone.I quattro imputati sono accusati - a vario titolo - di rapina aggravata consumata e tentata, sequestro di persona e lesioni personali per i due colpi compiuti il 3 giugno 2023 e il 7 giugno 2023, compariranno questa mattina davanti al Gup del Tribunale di Avellino. La Procura di Avellino ha chiesto per tutti e quattro il giudizio immediato. A breve è attesa la sentenza di primo grado per i quattro giudicati con il rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare Elena di Bartolomeo.