Atripalda, rapine in ville: due rapinatori sono stati condannati a 20 anni Un terzo componente è stato condannato a 16 anni e l'unico italiano a 12 anni di reclusione

di Paola Iandolo

P.D. e I. Z. hanno rimediato condanne a venti anni di reclusione. K.T. è stato condannato a sedici anni di reclusione e l'unico italiano componente della banda, accusata solo della rapina avvenuta in danno dell'imprenditore di Grottaminarda, L.T. è stato condannato a 12 anni di reclusione. I quattro sono accusati delle violenze e delle rapine in abitazione con sequestro di persona commesse ad Atripalda e Grottaminarda nel mese di giugno del 2023. La sentenza è stata emessa al termine del rito abbreviato dal giudice Elena Di Bartolomeo. Le motivazioni saranno depositate tra 60 giorni. I legali, Domenico Dello Iacono e Antonio Leone, preannunciano di ricorre in appello.

Le richieste

il pm ha chiesto 9 anni di reclusione per P.D. 47enne, K.T.26enne, I. Z. 32enne e sei anni per L.T., 50enne accusati delle violente e brutali rapine in villa consumate a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. I quattro hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato e sono difesi dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Antonio Leone.I quattro imputati sono accusati - a vario titolo - di rapina aggravata consumata e tentata, sequestro di persona e lesioni personali per i due colpi compiuti il 3 giugno 2023 e il 7 giugno 2023. La Procura di Avellino ha chiesto per tutti e quattro il giudizio immediato.

La ricostruzione

L'attività investigativa era stata condotta attraverso l'analisi massiva delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, flussi telematici e telefonici, intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché con il contributo del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma per gli aspetti di comparazione dattiloscopica. Indagini che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei quattro soggetti raggiunti - a luglio 2024 - dall'ordinanza cautelare, in relazione ad una rapina con sequestro di persona e lesioni e ad una tentata rapina con lesioni avvenute in due abitazioni di Atripalda e ad una rapina con sequestro di persona e lesioni avvenuta in un'abitazione di Grottaminarda a distanza di pochi giorni.