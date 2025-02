Avellino, disordini carcere Bellizzi: "Trasferite i detenuti pericolosi" L'Uspp chiede di affrontare la questione con urgenza e di trasferire i detenuti facinorosi

di Paola Iandolo

"Trasferire i detenuti facinorosi che da alcuni giorni si sono resi protagonisti di ripetute aggressioni a discapito del personale di Polizia Penitenziaria". E’ quello che ha chiesto con una relazione al Provveditorato regionale per l’Amministrazione Penitenziaria il consigliere nazionale dell’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria, Maurizio De Fazio. Nota inviata per conoscenza anche alla direzione del carcere di Bellizzi Irpino. "Si chiede il trasferimento dei detenuti che il primo febbraio e nei giorni successivi si sono resi autori di danneggiamenti e aggressioni al personale. Come è noto due agenti della Polizia Penitenziaria hanno anche dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso. In totale sarebbero cinque i detenuti per cui sarebbe stata chiesto, come prevede anche la normativa, il trasferimento. Ancora senza un esito positivo". Per questo l’Uspp ha deciso di riproporre e segnalare la necessità di affrontare la vicenda con urgenza.