Avellino: si lancia dal ponte dell'Ofantina, 25enne è vivo per miracolo E' stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri

La notizia ha fatto stare in apprensione l'intera cittadinanza. Perché dopo ore è stato recuperato sano e salvo il giovane di 25 anni, di Castelfranci, che questa mattina si è lanciato dal ponte che si trova lungo la strada Ofantina, nel territorio di Salza Irpina. Il ragazzo ancora per motivi non noti, si è lanciato da un'altezza notevole.

Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno proceduto alle operazioni di recupero del giovane, fortunatamente ancora vivo.

La sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto una squadra, supportata dall'autoscala e da un'ulteriore squadra S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale), specializzata nel recupero di persone in ambienti impervi. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Funzionario di Guardia e dal Capo Turno Provinciale, e hanno portato al recupero del giovane, che è stato poi affidato ai sanitari del 118, giunti sul luogo, per essere trasportato all'ospedale Moscati di Avellino, dove è stato sottoposto alle cure del caso. I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno eseguito i rilievi dell'incidente