Svaligiato il centro commerciale di San Martino Valle Caudina Preso di mira il bar tabacchi del centro commerciale e un'altra attività commerciale

di Paola Iandolo

Svaligiato il centro commerciale di San Martino. Il valore dei gratta e vinci portati via deve essere ancora quantificato. A quanto pare, però, deve essere ingente. Si aggira, invece, sui i cinquemila euro il denaro portato via da uno dei negozi presenti nel centro. Secondo le prime notizie raccolte, i ladri hanno usato un flex per entrare nell’area del centro e poi si sono concentrati sul bar tabacchi e su un altro negozio. Bisogna registrare l'ennesimo colpo messo a segno nella Valle Caudina.

Dopo il colpo , infatti, si sono allontanati indisturbati. Probabilmente, le telecamere potrebbero risultare fondamentali per individuare l’auto. Purtroppo, l’esperienza insegna che in questo tipo di azioni, i malviventi usano delle auto rubate nelle ore precedenti. Non è escluso che dopo il colpo messo a segno in danno delle due attività, l'auto sia stata data alle fiamme per non lasciare tracce utili agli inquirenti.