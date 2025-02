Avellino, tentato omicidio di Valle: riduzione di pena per Grasso I giudici della Corte di Appello di Napoli hanno ridotto la pena a 10 anni e 6 mesi

di Paola Iandolo

Si è chiuso con un concordato e una condanna ridotta da 13 anni e 6 mesi a 10 anni e 6 mesi, il processo di Appello nei confronti di Stefano Maurizio Grasso, accusato di concorso nel tentato omicidio di Carmine Peluso, rimasto invalido a seguito del ferimento avvenuto il 19 luglio del 2015 in Via Pirone a Valle.

Davanti ai giudici della IV Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli è stata confermata la condanna nei confronti di Grasso in concorso con Aristide Malinconico, già condannato definitivo in abbreviato. Per Grasso, in particolare, è stata accolta la richiesta di concordato con rinuncia ai motivi di appello presentata dal suo difensore, l'avvocato Gerardo Santamaria. La parte civile nel processo di primo e secondo grado è stata rappresentata dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella.