Scoppia pneumatico in autostrada: autoarticolato si ribalta nella scarpata Paura per due persone nella cabina del mezzo pesante rimaste miracolosamente illese

Stava percorrendo l'A16 Napoli-Canosa quando improvvisamente, giunto all'altezza di Mirabella Eclano, a causa dello scoppio di uno pneumatico il mezzo pesante carico di terra, si è ribaltato finendo nella scarpata, dopo aver abbattuto il guard rail.

E' successo lungo la carreggiata est, in direzione Bari. A bordo dell'autoarticolato, il conducente, insieme a suo cognato entrambi di Cirò Marina. Provenivano dalla Calabria ed erano diretti a Taranto.

Lo spavento è stato enorme ma fortunatamente ne sono usciti illesi. Sul posto gli uomini della postrada di Grottaminarda, insieme al personale della società autostrade per l'Italia e al soccorso stradale Grillo con un autogrù. Il traffico in direzione Bari non ha subito ripescussioni.