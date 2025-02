Sturno: Malviventi fanno irruzione nella villetta di un noto professionista Bottino da quantificare, accertamenti in corso da parte dei carabinieri

Malviventi fanno irruzione nella villetta di un noto professionista mettendo tutto a soqquadro. E' successo a Sturno in via Puccino nelle vicinanze del viale degli innamorati, nei pressi della chiesa di San Domenico. I ladri hanno approfittato della momentanea assenza del proprietario per intrufolarsi all'interno da una finestra laterale.

L'amara scoperta nel fare rientro a casa. Sono stati alcuni abitanti a notare qualcosa di strano e a dare subito l'allarme. Sul posto i carabinieri, insieme al personale della scientifica, che hanno avviato le relative indagini. Determinanti potrebbero essere le immagini delle telecamere.

Si tratta dell'ennesimo colpo purtroppo impunito in paese. Una lunga scia di furti che si trascina da oltre due anni con la probabile complicità secondo gli abitanti di qualche basista. Bottino da quantificare. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Ieri sera un analogo furto è avvenuto nella Valle del Calore alla frazione Pianopantano di Mirabella Eclano.