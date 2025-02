Avellino, malore a Roccaraso per un 48enne avellinese L'uomo ha avuto un malore mentre era a pranzo nella località turistica

di Paola Iandolo

Dovevano essere giorni di svago, ma si sono conclusi con una corsa in ospedale. Un tragico avvenimento si è verificato a Roccaraso, dove un turista 48enne avellinese ha accusato un improvviso malore mentre si trovava a tavola in un ristorante della nota località. La giornata, iniziata con alcuni fastidi allo stomaco, è rapidamente degenerata, portando l'uomo a perdere conoscenza in presenza della moglie e di un amico. Immediati i soccorsi richiesti dagli altri presenti e dai familiari del 48enne.in un primo momento, il 48enne è stato ricoverato presso all'ospedale di Sulmona, ma poi si è reso necessario il trasporto presso il nosocomio "San Salvatore", ad Aquila. L'uomo non correrebbe pericolo di vita, ma tutt'ora resta ricoverato con prognosi riservata.