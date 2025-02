Avellino, caso pony legati alla rotonda lo sdegno di Borrelli: "Poveri animali" Borrelli chiede indagini e dice: serve rispetto per gli animali

Avellino, pony legati al centro di una rotonda e lasciati in mezzo al traffico, lo sdegno del deputato Francesco Emilio Borrelli che pubblica il video dei tre animali, che erano stati legati alcune sere fa ad una rotonda del centro di Avellino.Il deputato di Europa Verde chiede: “Indagini sui proprietari - ", commentando: "gli Animali sono esseri viventi, non vanno trattati come oggetti”

Ieri mattina intanto c'è stato l'intervento dei forestali che hanno soccorso tre equini in un parco pubblico ad Avellino.

"A quanto si apprende - spiega Borrelli -non è la prima volta che accadono cose simili. Questi pony sono lasciati spesso liberi di girare, nelle aree pedonali o in quelle adibite ai cani. Un pericolo per l’incolumità pubblica e per gli animali stessi.

“Chiediamo che vengano effettuate indagini approfondite sui proprietari di questi poveri animali. Com’è possibile che vengano lasciati vagare da soli in mezzo ad una città senza alcun controllo. Gli animali sono esseri viventi e non possono essere trattati come oggetti. Hanno dei diritti che vanno difesi e rispettati. Chi li tratta in questo modo non merita di prendersene cura”. Queste le parole del deputato Francesco Emilio Borrelli e Luigi Tuccia, co-portavoce provinciale di Europa Verde ad Avellino.