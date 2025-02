Montoro, smaltimento illecito di rifiuti speciali: tre rinvii a giudizio L'udienza predibattimentale è fissata il 28 aprile prossimo

di Paola Iandolo

Tre irpini sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di smaltimento illegale di rifiuti speciali pericolosi. Secondo l’accusa una donna di Montoro in qualità di committente e due uomini di Avellino in qualità di esecutori materiali, in concorso tra loro, effettuarono lavori di smontaggio del tetto di un capannone industriale e successiva attività di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi. In particolare, le lastre ondulate integre e in frammenti di amianto tipo crisolito e crocidolite furono illegalmente rimosse e gestite.

La ricostruzione

I fatti risalgono al mese di luglio del 2022, quando i carabinieri della stazione di Montoro, su segnalazione di un privato cittadino,effettuarono un soprallugo nel capannone industriale, ubicato a Montoro. I militari rinvennero un autocarro con all’interno un cassone in cui vi erano occultate delle lastre di amianto che erano state smontate dal tetto del capannone. Inoltre, vi era una impalcatura munita di ruote, una scala ed una smerigliatrice con vari attrezzi utili allo smontaggio della copertura. I carabinieri, in quella sede, non trovarono il personale intento allo smontaggio perché si erano dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Uno degli indiziati, difeso dall’avv. Roberto Savino, si è già sottoposto ad interrogatorio presso la caserma dei carabinieri di Montoro. La prima udienza predibattimentale del processo è fissata per il giorno 28 aprile 2025.