Ariano, investito e ucciso da un mezzo pirata: la triste fine di Bubù Nulla da fare per il cane guardiano del piano di zona

Era diventato la mascotte del piano di zona, il cane di quartiere, faceva compagnia agli ambulanti dell'ortofrutta nel piazzale e accompagnava a fare la spesa o altre faccende le persone a lui più care. Lo ha fatto fino alla mattina scorsa, attendendo all'uscita di uno studio medico mamma e figlia. E sono state proprio loro a vederlo morire all'istante al passaggio di un furgone che dopo averlo travolto, è fuggito via come se niente fosse.

Un gesto ignobile quello accaduto, lungo via Cardito, sulla statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. Non aveva un padrone Bubù, che nella foto vedete in braccio a Domenico, perchè era il cane di tutti.

Innamorato di una cagnetta in contrada Viggiano nel quartiere dei 78 alloggi, dove si recava spesso per corteggiarla amava la sua libertà. Un curiosone, fermo ad osservare auto e passanti al centro di quel piazzale a lui tanto caro, dove purtroppo non è più tornato.

A raccoglierlo, a terra privo di vita è stato Giovanni Checa, dopo essere stato allertato dalla polizia municipale. Chi lo ha investito e ucciso, farebbe bene a costituirsi. Gli agenti arriveranno a lui, attraverso le telecamere della zona, essendo stati allertati da più persone che si sono dette pronte a denunciare il grave gesto.