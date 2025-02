Cesinali, arriva l'open day della scuola di strumenti e tradizioni popolari Incontro moderato da Roberto D'Agnese referente Regione Campania del centro Maschere Italiane

di Paola Iandolo

Il 15 febbraio 2025, alle 10:30, il centro sociale di Villa San Nicola, a Cesinali (AV), ospiterà l’open day della scuola di strumenti e tradizioni popolari. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica folk e cultura popolare, organizzato dall’associazione Amici della Rosamarina. Un evento dedicato alla musica e alle tradizioni popolari. L’open day rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino strumenti tradizionali come la zampogna, il tamburello, l’organetto e il flauto popolare. Grazie alla presenza di esperti musicisti e studiosi del settore, il pubblico potrà scoprire le tecniche di esecuzione, la storia e l’importanza di questi strumenti nella cultura italiana.

Relatori e ospiti di prestigio

A moderare l’incontro sarà Roberto D’Agnese, referente per la regione Campania del Centro Coordinamento delle Maschere Italiane. Interverranno importanti esperti e musicisti del panorama folk italiano:

Marco Renzulli, Giovanni De Vita, Piero Ricci, Livio Serra, Gianluca Zammarelli, Valter Vivarelli, Pietro Giliberti

Grazie ai loro interventi, i partecipanti potranno approfondire il valore culturale della musica popolare e il ruolo che questi strumenti hanno avuto nella storia musicale italiana.

L'importanza della musica tradizionale

La musica popolare è un patrimonio prezioso che racconta la storia, le emozioni e le radici di un territorio. Eventi come questo open day rappresentano un’opportunità per riscoprire e valorizzare tradizioni che rischiano di andare perdute, soprattutto tra le nuove generazioni.

Informazioni utili

Data: 15 febbraio 2025 Orario: 10:30. Luogo: centro sociale di Villa San Nicola, Cesinali (AV)