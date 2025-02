Castelvetere: profanate cappelle funebri nel cimitero, due denunce I carabinieri hanno denunciato un 26enne della provincia di Salerno e un 47enne di Castelvetere

All’esito di mirati servizi e accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato un 26enne della provincia di Salerno e un 47enne di Castelvetere sul Calore, ritenuti indiziati di danneggiamento e vilipendio di tombe.

Nella tarda serata di lunedì i due, dopo aver sostato presso il cimitero comunale di Montemarano e deposto presso il cancello d’ingresso dei fiori precedentemente prelevati da una statua di Padre Pio ubicata in quel centro urbano, hanno raggiunto il cimitero di Castelvetere sul Calore e, una volta introdottisi all’interno, hanno profanato alcune cappelle private e la chiesa interna. Gli oggetti sacri presenti, tra cui lumini, vasi, fiori, paramenti e altre suppellettili, sono stati spostati e collocati all’esterno lungo l’ingresso delle stesse.

Bloccati dai Carabinieri della Stazione di Montemarano e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Montella, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Nei confronti del 26enne è stato altresì avviato il procedimento per l’irrogazione della misura di prevenzione personale del divieto di ritorno nei comuni di Castelvetere e Montemarano, oltre al ritiro della patente di guida poiché scaduta di validità.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari dell’Arma per verificare se i due possano essere responsabili di episodi analoghi avvenuti recentemente in Irpinia.