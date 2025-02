Incidente a Castelfranci: donna alla guida finisce fuori strada con l'auto Al momento la malcapitata sembra non aver riportato lesioni importanti

A Castelfranci, poco fa, una donna alla guida di una utilitaria è fuoruscita dalla carreggiata, terminando la corsa lateralmente in un terreno scosceso. Sul posto sono intervenuti I carabinieri della locale stazione, che hanno estratto la donna e l’hanno fatta accomodare nell’auto di servizio in attesa del 118. Al momento la malcapitata sembra non aver riportato lesioni importanti.