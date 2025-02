Incendio nell'area Vesuvio, assolto Giulivo e altri due dirigenti regionali Erano finiti a processo con le accuse di rifiuto in atti d'ufficio e concorso in incendio boschivo

di Paola Iandolo

Il Tribunale collegiale di Napoli ha mandato assolto “perché il fatto non sussiste” tre dirigenti della Protezione Civile della Campania finiti sotto processo dopo gli incendi che nel 2017 avevano devastato una vasta area del Vesuvio. A distanza di otto anni Italo Giulivo, difeso dall’avvocato Benedetto Vittorio De Maio, Massimo Pinto, difeso da Ugo Raia, Flora Della Valle, difeso dall’avvocato Vincenzo D’Ostuni sono stati dunque riconosciuti estranei alle contestazioni avanzate dalla Procura di Napoli.

I tre dirigenti della Regione Campania, settore Protezione civile e Agricoltura e Foreste,erano finiti a processo con le accuse di rifiuto in atti di ufficio per non aver approvato il piano antincendio relativo all’ anno in questione, concorso in incendio boschivo colposo e disastro ambientale. La Procura aveva chiesto 2 anni di reclusione per Pinto e un anno e mesi dieci per per gli altri due. Si attendono ora le motivazioni del Tribunale collegiale di Napoli.