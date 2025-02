Avellino, minacce e violenza al Pronto Soccorso: denunciato 29enne Il caso al Moscati

Nel trascorso fine settimana, il personale ospedaliero in servizio presso l’ U.O. di Ortopedia dell’Ospedale “Moscati”, richiedeva l’intervento della Polizia di Stato poiché vittima di aggressione da parte di un paziente. Infatti, a metà mattinata di sabato, un giovane avellinese si era portato presso il pronto soccorso per riposizionare il tutore ortopedico applicato al braccio; nonostante l’accettazione con assegnazione di codice verde, insofferente all’attesa, provava prima a scavalcare la fila e poi, ripreso da personale ospedaliero, inveiva contro di loro minacciandoli gravemente.

Solo l’intervento della Volante della Questura lo faceva desistere dal proseguire ulteriormente con le vie di fatto.

L’uomo, con precedenti di Polizia, tra cui un provvedimento DASPO ed un Avviso Orale emessi dal Questore di Avellino, è stato denunciato per violenza e minaccia a un pubblico ufficiale presso la Procura della Repubblica di Avellino che ha

coordinato le attività.