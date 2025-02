Ariano, sacchetti di rifiuti abbandonati lungo le strade: scattano le sanzioni Controlli in tutta la città da parte della polizia municipale

Attivati i controlli della polizia municipale in varie località del territorio ad Ariano Irpino per fronteggiare l'abbandono dei rifiuti.

Nell'ambito delle ispezioni, l'unita di controllo del territorio ha identificato numerosi responsabili, a seguito di accurate indagini, che saranno assoggettati alle sanzioni previste per legge.

In particolare, gli abbandoni sono avvenuti in località Tesoro, Valleluogo e in altri luoghi periferici. "Continuerà senza interruzione il controllo della polizia locale - fa sapere il comandante, colonnello Angelo Bruno - allo scopo di frenare il deplorevole fenomeno e reprimere le azioni di chi, ignobilmente, disprezza la società e l'ambiente che la ospita".

In molte zone addirittura i rifiuti vengono bruciati nelle campagne con seri rischi per la salute pubblica.

C'è anche da dire che in quasi tutte le zone i cittadini stanno incontrando non poche difficoltà per il conferimento dei rifiuti nelle ecoisole. Accade soprattutto in località Torreamando. "Questo non giustifica - fa sapere la polizia municipale - il fatto, che bisogna lasciarsi in strada, dove capita".

Ci contattano gli abitanti da località Cerreto: "Non siamo contrari al sistema innovativo, ma il problema reale è che le ecoisole non funzionano. A questo punto suggeriamo un'idea. Perchè non lasciare gli sportellini liberi, aperte senza l'utilizzo complicato della tessera sanitaria. Diteci voi come dobbiamo fare. Anche qui se vi fate un giro ci sono sacchetti sparsi lungo la strada".