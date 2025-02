Moschiano. 70enne arrestato due volte in dieci giorni: convalidato il fermo Il giudice ha convalidato il fermo, ma non ha rigettato la misura cautelare

di Paola Iandolo

E' stato arrestato due volte in dieci giorni. Gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro hanno nuovamente tratto in arresto L.M. settantenne, ai domiciliari per furto di energia elettrica della palazzina popolare dove abita. Il settantenne è stato sorpreso stavolta all’interno di un bar, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Per lui è scattato il fermo in flagranza di reato.

Dunque a distanza di pochi giorni è nuovamente comparso davanti al giudice monocratico di Avellino Gianpiero Scarlato per il processo con rito direttissimo. Il settantenne è difeso dall’avvocato Antonio Iannaccone. Il magistrato, dopo aver ascoltato anche gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro e lo stesso settantenne, che ha spiegato di essersi allontanato dall’abitazione perché aveva bisogno di un elettricista per problemi con il contatore, ha convalidato l’arresto eseguito dal personale del Commissariato di Ps di Lauro ma rigettato la richiesta di una misura cautelare nei confronti del settantenne presentata dalla Procura.