Fiamme nella notte: brucia Panda sulla statale, indagano i Carabinieri Incendio nella notte a Moschiano

Nella notte tra il 13 e il 14, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti intorno alle 03:15 per spegnere un incendio che ha coinvolto una Fiat Panda parcheggiata lungo la SS403, in località Moschiano, sulla via Avellino.

Una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto il luogo dell'incendio e ha messo in atto le operazioni necessarie per domare le fiamme, evitando il propagarsi del fuoco e garantendo la messa in sicurezza dell'area circostante. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Lauro, che hanno collaborato con i Vigili del Fuoco per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso e sicurezza. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone né a cose.