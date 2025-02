Atti persecutori: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico ad un uomo Provvedimento notificato dai carabinieri di Frigento a un 43enne

I carabinieri della stazione di Frigento hanno notificato, a un quarantaquattrenne irpino, un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, emessa, su richiesta della locale procura della repubblica, dall’ufficio gip del tribunale di Avellino.

I giudici hanno altresì prescritto, a carico dell’indagato, l’applicazione del cd. braccialetto elettronico.

La misura cautelare, si è resa necessaria a seguito di reiterate condotte minatorie e aggressive che l’uomo, avrebbe posto in essere ai danni della persona offesa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri attraverso l’attività d’indagine, le minacce del 43enne sarebbero state accompagnate da ulteriori, reiterate condotte finalizzate a infastidire e a tormentare la vittima, con quell’insistenza tipica che si lega a questo genere di atteggiamenti e che trascende spesso, come in questo caso, in gesti violenti.

L’uomo, adesso, sarà costretto a mantenersi da lei a una idonea distanza fissata dal giudice e non potrà più avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna.

Eventuali violazioni del divieto potranno essere rilevate anche grazie al dispositivo elettronico di cui i Giudici hanno ordinato l’applicazione.