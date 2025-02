Moschiano, tavolo verde in un bar: sospesa l'attività La misura adottata dal commissario di polizia di Lauro

Il questore della provincia di Avellino ha emanato un decreto ai sensi all’art. 100 TULPS, nei confronti di un bar sito nel Comune di Moschiano, disponendo la sospensione delle attività esercitate per un periodo di quindici giorni.

La misura è stata adottata a seguito di proposta avanzata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro che, sulla scorta dei servizi effettuati, accertavano all’interno del predetto esercizio pubblico l’installazione di un vero e proprio tavolo verde dove 6 persone, tra cui 2 minorenni, erano intente a praticare giochi di carte vietati in quanto rientranti nella tabella di quelli considerati d’azzardo.

Il provvedimento del Questore di Avellino, con finalità preventiva e diretto in via prioritaria alla salvaguardia dei minori e dei soggetti più deboli, si inserisce in quel contesto di attività tese anche a riequilibrare il rapporto di fiducia che la collettività ripone in chi esercita un’attività sottoposta ad una pubblica autorizzazione e che permette di offrire servizi ad un’utenza indiscriminata composta spesso da giovanissimi.