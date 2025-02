Ariano, secondo tribunale in Irpinia: domani consegna del documento a Nordio Secondo Tribunale, l’istanza da Nordio. Franza lancia un appello alla coesione

di Paola Iandolo

Apertura di un secondo tribunale in Irpinia. Il disegno di legge che sta per approvare il Governo sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie riaccende le speranze anche tra i sindaci e istituzioni irpini. Domani il documento firmato dai sindaci dell'Area Vasta verrà consegnato al Ministro Carlo Nordio. Documento nel quale i 28 sindaci dell'Area Vasta, e non solo, chiedono un secondo Tribunale in Valle Ufita, zona baricentrica. Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza lancia un appello al buon senso dei sindaci dell'Alta Irpinia.

Il primo cittadino di Ariano Irpino

"Il campanilismo non porta risultati". C’è coesione e unanimità tra istituzioni, comitato e Fondazione Grasso che raccoglie tutti gli avvocati dell’ex Foro arianese. Individuata anche la possibile sede in Valle Ufita: la struttura fieristica della Comunità Montana dell’Ufita, a poche centinaia di metri dalla Stazione Hirpinia. C’è anche l’ok dell’Ente Montano, presieduto da Raffaele Fabiano che ha già deliberato in tal senso. Fondamentale, nella valutazione dei parametri per la riapertura di un presidio di giustizia, il bacino di competenza. Nel disegno di legge si prevedono, secondo alcune anticipazioni, almeno 100.000 abitanti. "Una battaglia che si può vincere soltanto con una forte coesione territoriale", l’appello del sindaco di Ariano Enrico Franza, che sta coordinando tutte le iniziative, è rivolto all’Alta Irpinia che tira per una sede a Sant’Angelo dei Lombardi.