Anziano scomparso, a Parolise 100 volontari impegnati nelle ricerche Il caso di Raffaele Petroccione

Ancora nessuna traccia di Raffaele Petroccione, l'81enne scomparso nel nulla a Parolise da una Rsa, in cui viveva. E' giallo fitto nell'avellinese, dove vanno avanti le ricerche, purtroppo senza esito. All'aumentare della somma delle ore, cresce la preoccupazione per la sorte dell'anziano che mercoledì pomeriggio si è allontanato dalla casa di riposo di Parolise. Continuano, perciò, le ricerche, che vanno avanti attraverso la sinergia tra volontari e forze dell'ordine. Ieri, ancora una volta, le squadre di ricerca hanno portato con sé i cani molecolari. Sono state almeno due le segnalazioni di altrettanti passanti. Entrambe risalenti al giorno stesso della scomparsa. Intorno alle 16.15, cioè, l'81enne sarebbe stato visto incamminarsi lungo la strada che da via Nazionale, dove si trova la Rsa, conduce al Comune di Chiusano di San Domenico. Anziano, fragile, affetto da demenza senile Raffaele sembra essere scomparso nel nulla. Nel frattempo tutti hanno continuato a cercarlo e l'appello per rintracciarlo è giunto anche sui canali della trasmissione di Rai 3, "Chi l'ha visto?". "Sono stati cento oggi i volontari impegnati - racconta il sindaco Ferullo (nella foto, ndr) -. Siamo preoccupati per queste 4 notti trascorse tra freddo e pioggia. Non trascuriamo nessuna pista e ipotesi. Speriamo di ritrovare presto Raffaele".