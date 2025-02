Ariano, erano in pericolo: la polizia municipale le fa adottare ad una coppia A lieto fine la storia delle due cucciole maremmane abbandonate nell'area Pip di Camporeale

Erano in pericolo, sono stati recuperati, messi in auto da un uomo e portati in un luogo più sicuro, dove però dopo essere sfuggiti al controllo, una donna li ha nuovamente tratti in salvo e portati al comando di polizia municipale di piazza Mazzini.

E' la storia rocambolesca, fortunatamente con un lieto fine di due dolcissimi cuccioli maremmani. Il salvataggio è avvenuto nell'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino, spesso teatro continuo di abbandono di animali, soprattutto nelle vicinanze di Taverna Tivoli, molti dei quali travolti e uccisi dalle auto in transito lungo la vicinissima e insidiosissima statale 90 delle puglie.

Il piantone di turno in servizio alla polizia municipale, Anna Villani ha provveduto ha ospitato momentaneamente le due cucciole in attesa di poterle dare in adozione. E grazie all'annuncio sui social il miracolo è avvenuto.

Una coppia giunta dalla Valle del Cervaro si è presa cura di loro mettendole in salvo. Verranno sterilizzate come del resto sta facendo da tempo la polizia municipale alla guida del colonnello Angelo Bruno di concerto con il servizio veterinario dell'Asl al fine di combattere il problema del randagismo lungo le strade, che in casi estremi ha portato purtroppo a decisioni più drastiche e comprensibilmente contestate come l'ingresso in un canile.