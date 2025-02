Grottaminarda, malviventi in azione nella notte: ecco il bilancio Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un'auto, un furgone e vari attrezzi. E' il bilancio dei carabinieri relativo al furto messo a segno la notte scorsa ai danni di un'impresa nel territorio di Grottaminarda. Hanno messo a soqquadro la struttura riuscendo nel loro intento a portare via i due mezzi. In altre pertinenze, lungo la strada che porta a Carpignano nei pressi di un agriturismo, avrebbero portato via ancora un quantitativo di olio ed altro materiale come avvenuto qualche settimana fa nelle campagne arianesi.

Una tipologia di furti che sembrerebbe diversa da quella che si è registrata nei mesi scorsi nell'arianese e comuni limitrofi, e sulla quale è stato comunque rafforzato il dispositivo di sicurezza da parte delle forze dell'ordine. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.