Parolise, allontanamento Petroccione dalla Rsa: aperta un'inchiesta I cinque figli e la moglie di Raffaele Petroccione hanno presentato una denuncia in Procura

di Paola Iandolo

Si procede per abbandono di incapace. L'inchiesta sull'allontanamento dell'81enne dalla Rsa di Parolise è stata aperta dopo le denunce dei cinque figli dell'81enne trovato morto in una zon amontuosa tra Salza Irpina e Parolise. I familiari dell'81enne - difeso dall'avvocato Armando Cogliani - hanno denunciato la struttura nella quale l'81enne era arrivato solo il 9 febbraio per ricevere delle cure. Saranno le indagini ora a far chiarezza sull'allonatanamento di Raffaele Petroccione. I familiari si chiedono come mai nessuno ha notato il loro papà si allontanarsi. Come mai nessuno lo ha fermato.

Ora saranno le indagini a fare chiarezza su alcuni momenti del 12 febbraio quando Raffaele è riuscito ad uscire dalla Rsa e a non farvi più ritorno. Raffaele è stato ritrovato in una zona distante circa 28 minuti a piedi dalla Rsa. Gli inquirenti dovranno ascoltare delle persone e acquisire tutte le immagini delle telecamere attive nella stuttura per anziani e stabilire eventuali responsabilità.