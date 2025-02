Cesinali, ventenne picchiato brutalmente da tre coetanei: è grave in ospedale Il ventenne dev'essere sottoposto ad un intervento chirurgico all'orecchio e alla mascella

di Paola Iandolo

Un ventenne è stato condotto in periferia e picchiato con particolare violenza. Poi è stato lasciato a terra. La violenta aggressione si sarebbe verificata ieri sera alla periferia di Cesinali. Il ventenne sarebbe stato prevalato in piazza a Cesinali mentrre era con degli amici. Forse l'hanno convinto a salire in auto con l'inganno, per poi essere condotto in una zona isolata e percosso a pugni e calci e lasciato a terra. Dopo l’aggressione il ventenne di Cesinali sarebbe stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale capoluogo irpino. Attualmente è ricoverato nel reparto di otorinolaringoiatria perché dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico alla mascella e all’orecchio in seguito ai colpi inferti durante l’aggressione.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che dopo la denuncia sporta dalla vittima al posto di polizia del nosocomio irpino, avrebbero raccolto già elementi utili per identificare i presunti responsabili della brutale aggressione ai danni del ventenne. Si indaga anche per ricostruire i motivi dell'aggressione.