Ventenne picchiato a Cesinali, il sindaco: "Ferocia inaudita, siamo sconvolti" Il sindaco Fiore: Gli aggressori sono dei vigliacchi e vanno puniti. confidiamo nelle indagini

“Sono solo dei vigliacchi, vanno identificati e puniti. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine”. Così il sindaco di Cesinali, Dario Fiore, commenta quanto accaduto nel suo paese, dove un ventenne è stato brutalmente pestato, con calci e pugni, da alcuni coetanei. I carabinieri sono sulle tracce degli aggressori, mentre la giovane vittima resta ricoverata al Moscati, dove ha rimediato trenta giorni di prognosi. I militari hanno acquisito – come spiega il sindaco- anche alcune immagini della videosorveglianza del paese. Si tratta di elementi utili alle indagini, che si concentrano su una dinamica che lascia sconcertata la comunità. Il ventenne picchiato è ricoverato nel reparto di otorinolaringoiatria al Moscati in attesa di essere operato alla mascella e all’orecchio. Secondo una prima ricostruzione, nella notte tra venerdì e sabato, i due aggressori lo avrebbero portato in via via Salice, alla periferia del paese in auto, per prenderlo a pugni e calci per poi lasciarlo nella contrada. Da solo e a piedi all'alba di sabato il ragazzo ferito è arrivato nel bar della piazza del suo paese per chiedere aiuto. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che dopo la denuncia sporta dalla vittima al posto di polizia del nosocomio irpino, avrebbero raccolto già elementi utili per identificare i responsabili dell’efferata aggressione ai danni del ventenne. “Siamo sconvolti per quanto accaduto, per la ferocia di un'azione che speriamo venga presto punita – spiega il sindaco Fiore -. I responsabili vanno puniti perchè non commettano più azioni simili. Conosco la vittima, si tratta di un ragazzo senza problemi e sereno. Non capiamo come e perchè possa essere accaduto un fatto simile. Ho chiamato i genitori del ragazzo, che sono addolorati e sconvolti”.