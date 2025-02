Chiusano di San Domenico: scoperto deposito di rifiuti pericolosi Operazione finalizzata alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica

I carabinieri del Nucleo Forestale di Volturara Irpina, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno individuato un deposito abusivo di rifiuti all’interno di un immobile in stato di abbandono, situato in agro del comune di Chiusano di San Domenico. L’operazione rientra nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

All’interno della struttura sono stati rinvenuti circa 8 metri cubi di materiali edili, tra cui lastre e tubazioni in eternit (composto di cemento mescolato a fibre di amianto), stoccati direttamente sul pavimento. Presenti anche rifiuti speciali, pericolosi e non, tra cui infissi dismessi e lampioni.

Di fronte alla criticità della situazione, i militari dell’Arma hanno immediatamente informato l’amministrazione comunale, sollecitando interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’area e la predisposizione di un piano di smaltimento e ripristino. Per prevenire rischi per la salute e l’ambiente, il sito è stato recintato e l’immobile sigillato, impedendo l’accesso ai non addetti e riducendo il rischio di dispersione di fibre di amianto, materiale notoriamente considerato altamente cancerogeno.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della collettività e la tutela dell’ecosistema.