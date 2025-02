Ancora furti ad Ariano: rubano attrezzi, olio e un furgone Indagini in corso da parte dei carabinieri

E' un classico ormai. Agiscono in piena notte prendendo di mira cantine, depositi e garage e dopo aver fatto razzia di attrezzi di vario genere, strumenti da lavoro, prodotti tra cui in particolare olio vanno via con una o più di un'auto o furgone. Una banda di malviventi specializzata in questa tipologia di furti, senza intrufolarsi nelle case.

La notte scorsa è toccata alla località Orneta. Qui i ladri hanno preso di mira più di una proprietà, impossessandosi di vari attrezzi, olio e di un furgone doblò. In altre pertinenze non sarebbero riusciti nel loro intento, ma avrebbero solo rovistato senza asportare nulla.

Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. La ricostruzione dei vari episodi è al vaglio delle forze dell'ordine. Bottino non ancora del tutto quantificato. Ad agire con molta probabilità una banda proveniente dal casertano.