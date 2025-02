Avellino, "PretenDiamo Legalità": il progetto della Polizia di Stato Ben 21 gli istituti della provincia irpina che hanno dato la loro adesione al progetto

di Paola Iandolo

La Questura di Avellino ha dato ufficialmente il via all’8^ edizione del Concorso-Progetto “PretenDiamo Legalità”, realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che si conferma un valido supporto alla didattica integrata. Il progetto ha registrato un notevole successo di adesioni da parte delle scuole della provincia, con la partecipazione di ben 21 Istituti Scolastici.

In questi giorni sono stati avviati i primi incontri formativi, destinati alla fase progettuale iniziale, con il personale specializzato della Questura di Avellino. Gli studenti coinvolti, dopo aver approfondito e interiorizzato i temi trattati durante le attività formative, saranno chiamati a produrre un elaborato che parteciperà al concorso per determinare i vincitori provinciali di categoria. I primi classificati riceveranno un riconoscimento durante la celebrazione provinciale del 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Il Concorso-Progetto “PretenDiamo Legalità” è parte integrante del rinnovo del Protocollo d’Intesa tra la Polizia di Stato e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La finalità principale dell’iniziativa è quella di diffondere e consolidare i principi di legalità, rispetto delle regole e dei valori costituzionali tra le giovani generazioni.

Il progetto si suddivide in temi specifici per i vari ordini scolastici:

– Per la scuola primaria, gli argomenti trattano l’educazione all’affettività, lo spreco alimentare, il riciclo e la realizzazione del principio sostenibile, nonché i diritti dei bambini sanciti dalla Costituzione.

– Per la scuola secondaria, i temi spaziano dalla cittadinanza consapevole, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e ai rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti, come il Fentanyl, all’educazione all’affettività, all’inclusione, alla violenza di genere, al razzismo e all’intolleranza sociale. Non mancano approfondimenti sulla cittadinanza digitale, sulla sicurezza online e sui pericoli legati al web gaming e alle ludopatie.