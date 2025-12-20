Avellino-Palermo 2-2, Palumbo: "Felice per il gol e per l'affetto dei tifosi" Il commento del centrocampista, decisivo per il pari al "Partenio-Lombardi"

"Ci sono i rimpianti per le occasioni avute sull'1-0, ma c'è fiducia nel percorso". Così Martin Palumbo si è espresso dopo il gol decisivo per il 2-2 contro il Palermo. "Il mister chiede tanto e provo a ricambiare la fiducia in ogni modalità, sia dal primo minuto che a gara in corso. - ha spiegato il centrocampista dell'Avellino - Sono contento della fiducia dell'ambiente, dell'affetto dei tifosi. Avverto tutto il calore e la passione del pubblico e questo non può che farmi piacere. Il ruolo? Non ho una posizione vera e propria, forse da mezzala mi diverto di più perché mi permette di inserirmi stando anche più vicino alla porta, ma sto bene anche nella gestione del pallone e nell'impostare il gioco dal basso. Sempre decisivo? Mi fa piacere, ma conta il risultato di squadra. Abbiamo fermato un'altra big del torneo, ma ora testa subito al Bari per chiudere bene il 2025".