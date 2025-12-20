Avellino-Palermo 2-2, Inzaghi: "Risultato giusto, ma senza l'espulsione..." Il commento del tecnico rosanero al termine del match al "Partenio-Lombardi"

"Potevamo qualcosa di più, ma per come si era messa la partita la dovevamo portare a casa". Così il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, si è espresso dopo il 2-2 tra l'Avellino e i rosanero al "Partenio-Lombardi": "Se non fossimo rimasti in dieci, probabilmente l'avremmo vinta. - ha spiegato l'allenatore piacentino - Visti i tiri in porta credo che il pareggio sia il risultato giusto. Potevamo fare qualcosa in più, ma giocare qui è difficile per tutti. Ci ha perso il Monza, ci ha pareggiato il Venezia. Sarà difficile per tutti, complimenti all'Avellino che ha fatto un'ottima partita. Dopo tre vittorie arriva un punto importante. Ora pensiamo all'ultimo match del 2025. Non c'è il secondo giallo di Diakite. Potevamo fare qualcosa di più".