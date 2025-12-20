Avellino-Palermo 2-2: tabellino e voti dei lupi

Prova di forza dell'Avellino, che firma il vantaggio con Biasci al 39' per l'1-0 all'intervallo, subisce la rimonta del Palermo con il gol di Ranocchia e con il rigore trasformato da Pohjanpalo, con i dubbi sulla decisione presa da Galipò e confermata dal direttore di gara anche con il controllo al VAR (tocco ritenuto irregolare da parte di Fontanarosa su una conclusione dalla distanza), ma che trova il gol del pari al minuto 89 con Palumbo, autore di una splendida conclusione al volo in area sul cross di Russo. Finale di 2-2 al "Partenio-Lombardi": rimpianti nell'evoluzione del match anche per l'occasione sprecata da Tutino sull'errore difensivo dei siciliani. Sull'1-0 il partenopeo ha tentato il dribbling su Joronen in uscita non trovando poi il colpo vincente per il raddoppio.
Il tabellino
A breve le pagelle
Serie B
Diciassettesima Giornata
Avellino-Palermo 2-2
Marcatori: 39' pt Biasci (A), 24' st Ranocchia (P), 38' st rig. Pohjanpalo (P), 44' st M. Palumbo (A)
Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici (35' st Russo), Simic, Fontanarosa; Missori, Sounas, Palmiero (28' st M. Palumbo), Besaggio (43' st Panico), Cancellotti; Biasci (35' st Lescano), Tutino (28' st Patierno). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Gyabuaa, Crespi, Cagnano, Milani, Manzi
Palermo (3-4-1-2): Joronen; Peda, Bani (21' st Gomes), Ceccaroni; Diakite, Segre (21' st Gyasi), Ranocchia (40' st Giovane), Augello; A. Palumbo (40' st Blin), Le Douaron (43' st Veroli); Pohjanpalo. All. Inzaghi. A disp. Gomis, Bardi, Brunori, Bereszynski, Corona
Arbitro: Galipò
Ammoniti: Bani (P), Palmiero (A), Simic (A)
Espulso: all'87' Diakite (P) per doppia ammonizione
Assistenti: Colarossi e Ricci
Quarto ufficiale: Vogliacco
VAR e AVAR: Maggioni e Rutella
Recupero: 1' pt, 6' st