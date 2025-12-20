Avellino-Palermo 2-2: tabellino e voti dei lupi Pari con i rimpianti per l'evoluzione del match, ma con un'ottima reazione nel finale

Prova di forza dell'Avellino, che firma il vantaggio con Biasci al 39' per l'1-0 all'intervallo, subisce la rimonta del Palermo con il gol di Ranocchia e con il rigore trasformato da Pohjanpalo, con i dubbi sulla decisione presa da Galipò e confermata dal direttore di gara anche con il controllo al VAR (tocco ritenuto irregolare da parte di Fontanarosa su una conclusione dalla distanza), ma che trova il gol del pari al minuto 89 con Palumbo, autore di una splendida conclusione al volo in area sul cross di Russo. Finale di 2-2 al "Partenio-Lombardi": rimpianti nell'evoluzione del match anche per l'occasione sprecata da Tutino sull'errore difensivo dei siciliani. Sull'1-0 il partenopeo ha tentato il dribbling su Joronen in uscita non trovando poi il colpo vincente per il raddoppio.

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie B

Diciassettesima Giornata

Avellino-Palermo 2-2

Marcatori: 39' pt Biasci (A), 24' st Ranocchia (P), 38' st rig. Pohjanpalo (P), 44' st M. Palumbo (A)

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici (35' st Russo), Simic, Fontanarosa; Missori, Sounas, Palmiero (28' st M. Palumbo), Besaggio (43' st Panico), Cancellotti; Biasci (35' st Lescano), Tutino (28' st Patierno). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Gyabuaa, Crespi, Cagnano, Milani, Manzi

Palermo (3-4-1-2): Joronen; Peda, Bani (21' st Gomes), Ceccaroni; Diakite, Segre (21' st Gyasi), Ranocchia (40' st Giovane), Augello; A. Palumbo (40' st Blin), Le Douaron (43' st Veroli); Pohjanpalo. All. Inzaghi. A disp. Gomis, Bardi, Brunori, Bereszynski, Corona

Arbitro: Galipò

Ammoniti: Bani (P), Palmiero (A), Simic (A)

Espulso: all'87' Diakite (P) per doppia ammonizione

Assistenti: Colarossi e Ricci

Quarto ufficiale: Vogliacco

VAR e AVAR: Maggioni e Rutella

Recupero: 1' pt, 6' st