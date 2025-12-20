Avellino-Palermo 2-2, Biancolino: "Bravi, ma ci vuole più cattiveria" "Un gol alla Palumbo, so quanto può darci. Peccato non aver chiuso il match"

"Due punti persi, ma faccio i complimenti alla squadra per quanto fatto". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Palermo 2-2 al "Partenio-Lombardi": "Ho a disposizione un gruppo forte e sano, un gruppo di uomini e l'ho sempre detto. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Gli episodi arbitrali? Posso allenare la squadra su episodi che possono compromettere il nostro percorso. Non voglio lamentarmi o piangere, bisognare lavorare anche su queste situazioni. Ci sono stati gol annullati, rigori dubbi, anche gialli, ma dobbiamo guardare avanti e lavorare duro perché avevamo l'opportunità di chiudere la partita sull'1-0. Palumbo? È arrivato il gol "alla Palumbo". Conosco la qualità e quanto sa dare al gruppo in tutti i momenti. Sto avendo risposte importanti da tutti sia dal primo minuto che a gara in corso. Tutino? Non c'è dubbio che avrebbe potuto fare di più, avrebbe garantito il 2-0, ma il pari non è colpa sua. Sa cosa gli chiedo, sa cosa voglio, occorre più cattiveria e questo aspetto vale per tutti".