Cocaina e migliaia di euro in casa, arrestato un 48enne: è in carcere Intervento dei carabinieri a Grottaminarda

Lo hanno arrestato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'hanno contestata i carabinieri a Michele B., 48 anni, di Grottaminarda.

Secondo una prima ricostruzione, al termine di una perquisizione dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto 400 grammi di cocaina, un bilancino e circa 7mila euro in contanti.

Droga e soldi sono stati sequestrati, mentre l'uomo, dopo una tappa in caserma, è stato trasferito, su disposizione del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio, in carcere, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip di Benevento. E' difeso dall'avvocato Michele Ciruolo.