Lotta alla droga: sorpreso con 370 grammi di cocaina e 6.000 euro Carabinieri di Grottaminarda arrestano un 48enne

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio del comando provinciale dei carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del prefetto Rossana Riflesso, mirata alla prevenzione e alla repressione della criminalità predatoria e dei reati correlati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, i carabinieri della stazione di Grottaminarda hanno arrestato un 48enne del posto, ritenuto indiziato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

I fatti si sono verificati nella giornata di ieri a Grottaminarda, dove, l’atteggiamento sospetto manifestato da un automobilista, fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale, ha indotto i militari dell’arma ad approfondire gli accertamenti.

L’immediata perquisizione personale e veicolare, nonché quella successiva eseguita presso la sua abitazione, ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare circa 370 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre 6mila euro in contanti, materiale vario per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare.

L’uomo è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la casa circondariale di Ariano Irpino a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un impegno incessante su tutto il territorio, a Grottaminarda zona crocevia grazie alla presenza del casello autostradale dell'A16 Napoli-Canosa l'attenzione dei carabinieri guidati dal capitato Ludovica Arrabito resta particolarmente altissima grazie all'impegno solerte dei militari dell'Arma.