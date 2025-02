Avellino, Inchiesta Acs: arrivano le richieste di condanna della Procura La prossima udienza è fissata per il 17 aprile quando discuteranno le parti civili

di Paola Iandolo

Arrivano le richieste per gli imputati coinvolti nelI'inchiesta aperta dall'ex procuratore Rosario Cantelmo sull'Acs, l'azienda che gestisce i servizi nel comune di Avellino. Il pm al termine della sua requisitoria ha chiesto 11 anni di reclusione per Amedeo Gabrieli, 7 anni per Luciana Giugliano, 6 anni per Barbara Mathetic, 6 anni per Antonio Ciccarone, 6 anni per Pino Freda, 6 anni per Mauro Aquino, 6 anni per Sergio Galluccio, 6 anni per Vincenzo Marciano, 6 anni per Sergio Festa, 4 anni per Maria Stingo, 4 anni per Raffaele Matarazzo.Gli imputati rispondono a vario titolo, di peculato e corruzione.

Nel maggio 2016 arrivarono anche i provvedimenti giudiziari per l'ex amministratore unico, Amedeo Gabrieli finì agli arresti domiciliari. Per altre cinque persone - Mauro Aquino, Pino Freda, Sergio Galluccio, Vincenzo Marciano, Luciana Giugliano - scattò il divieto di dimora nel capoluogo irpino. Misure cautelari revocate il 30 settembre 2016. Secondo l'accusa l'azienda negli anni precedenti aveva affidati i servizi pubblici «senza alcuna procedura, nel totale disprezzo delle regole e in cambio di sostegni elettorali». Le prossime udienze sono state calendarizzate. Il 17 aprile discuteranno le parti civili e il 29 maggio inizieranno le discussioni degli avvocati degli imputati. Il pool di avvocati è composto da: Fabio Tulimiero, Ennio Napolillo, Costantino Sabatino, Gerardo di Martino, Claudio Frongillo, Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria.