Fiamme nel cantiere della scuola, brucia escavatore nella notte Il caso a Sant'Angelo a Scala

La squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta intorno alle 03:30 della notte tra il 19 e il 20 febbraio a Sant'Angelo a Scala, in via Aldo Li Gobbi, presso un'area di cantiere dove si stanno svolgendo lavori per la costruzione di un plesso scolastico. Il loro intervento è stato richiesto a causa di un incendio che ha coinvolto un escavatore di proprietà di una ditta locale. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi necessari. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.