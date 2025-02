Cesinali, ventenne pestato: si procede per lesioni personali Il ventenne è stato picchiato in presenza di altre persone che hanno assistito inermi al pestaggio

di Paola Iandolo

Ad assistere al pestaggio del ragazzo di Cesinali potrebbero essere stati presenti altri giovani che non sono intervenuti per fermare il massacro. Gli inquireinti ritengono che ad assistere al pestaggio vi fossero altri giovani che non fatto nulla, mentre il 20enne veniva colpito con inaudita violenza. Ora il ventenne si trova ricoverato all'ospedale Moscati con una prognosi di trenta giorni. È in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico.

I nuovi elementi investigativi

Infatti ci sarebbe anche un'altra vettura che segue la macchina dove era salito il ventenne. Su questo veicolo i carabinieri stanno effettuando accertamenti. I militari dell'Arma stanno raccogliendo diverse testimonianze. Ascoltati altri ragazzi che quella sera sarebbero stati insieme nel locale di Torrette di Mercogliano e successivamente a una festa privata a Cesinali.

La ricostruzione

La vittima sarebbe stata portata con l'inganno nella zona di campagna di Cesinali. Poi nei pressi di una casa in costruzione, l'agguato. Gli autori del pestaggio lo hanno abbandonato, quando ormai era svenuto e sono andati via. Compresi forse i presunti spettatori. Chi lo ha aggredito, gli ha anche portato via il giubbotto, gli ha sottratto il portafoglio con il denaro e distrutto lo smartphone. Quando si è ripreso, il 20enne a fatica ha raggiunto a piedi piazza Municipio, dove era stato fatto salire poche ore prima con una scusa a bordo di un'auto.

L'abbandono

Ha percorso tre chilometri a piedi con ferite e fratture al volto prima di raggiungere la piazza e chiedere aiuto. È stato soccorso dalla titolare del bar che aveva aperto da poco e da un conoscente. I carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la terribile vicenda. Non è ancora emerso il movente alla base di tanta violenza. Ci sono, dunque, due sospettati per il pestaggio. Si tratta di due giovani. La loro posizione è sotto la lente dei carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato che stanno indagando sul brutale episodio. Al momento non è stato adottato alcun provvedimento. Si procede per lesioni personali.