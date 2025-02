Avellino, il Prefetto annuncia l'ampliamento della videosorveglianza In arrivo un nuovo fondo ministeriale per garantire la videosorveglianza nelle aree interne irpine

a di Paola Iandolo

La videosorveglianza nei comuni irpini come strumento di prevenzione e contrasto alla criminalità. Strumento che poi si rivela fondamentale anche per individuare i responsabili di atti illeciti. Ad annunciare l'arrivo di un nuovo fondo ministeriale per l'implementazione della videosorveglianza, il Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso.

"Già il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi in occasione del G7 aveva preannunciato il suo impegno per garantire una maggiore sicurezza nei comuni delle aree interne. Piccoli comuni che non hanno i requisiti previsti. Inoltre è in corso di definizione, con la Regione Campania, un ulteriore accordo per poter ampliare ulteriormente il finanziamento - di per sè già corposo - ma non solo. Sono stati rivisti anche i requisiti per poter far rientrare nel progetto anche i comuni che non avrebbero teoricamente la possibilità di poter accedere ai finanziamenti. Con le modifiche apportate ora potranno beneficiare dei fondi in arrivo".