Garanti campani: Chiude l’Istituto a custodia attenuata per madri a Lauro Ciambriello: "Precluso il rispetto del principio della territorialita` della pena"

I garanti delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta` personale della Campania, il garante regionale Samuele Ciambriello, il garante comunale di Napoli don Tonino Palmese, il garante provinciale di Avellino Carlo Mele e la garante provinciale di Benevento Patrizia Sannino, la garante comunale di Benevento Giovanna Pagliarulo hanno avuto un incontro con la provveditrice dell’amministrazione penitenziaria campana Lucia Castellano riguardo ad alcune criticità degli istituti penitenziari campani, e per sollevare perplessita` sulla chiusura dell’Icam di Lauro .

Il garante campano Ciambriello riporta i contenuti dell’incontro: "Durante la riunione abbiamo evidenziato come la scelta di chiudere l’Icam di Lauro, l’unico Istituto a custodia attenuata per madri detenute del Mezzogiorno aperto nel 2016, tra l’altro, con un grosso finanziamento di circa un milione di euro realizzato per ristrutturare quello che in precedenza era l’Icatt (istituto a custodia attenuta per il trattamento delle tossicodipendenze) appare assolutamente dannosa. Il rischio è, che d’ora in poi, da Roma in giù alle detenute madri sarà precluso il rispetto del principio della territorialità della pena, non potendo godere del loro diritto alla difesa, al reinserimento nel territorio, nonchè il diritto a conservare relazioni dirette con i propri familiari.

I tre bambini oggi presenti in Istituto interromperanno il loro percorso scolastico in corso. Ma allora perchè non aprire una sezione loro dedicata nella casa circondariale di Avellino, anzichè destinarle negli Istituti di Milano e Venezia? Oppure, perchè non chiudere uno dei tre piccoli Istituti per detenuti madri presenti nel nord Italia?”

Le detenuti madri in Italia attualmente sono 10 di cui 3 ancora a Lauro, 3 in Veneto, 1 in Piemonte e 2 in Lombardia.

Durante la riunione, sono state evidenziate altre criticità dai garanti: “Allarmante è il tema della salute mentale nelle carceri campane per l’aumento considerevole di detenuti con sofferenza psichica, malati psicotici. In tal senso, abbiamo richiesto soluzioni rispetto alla chiusura delle articolazioni psichiatriche di Benevento e Sant’Angelo dei Lombardi, ormai chiuse da tempo e non riutilizzate. Ancora, abbiamo segnalato, con riferimento alle restrizioni che da un anno ci sono in carcere per l’ingresso di indumenti e generi alimentari, lo scandalo dei prezzi eccessivi per il sopravvitto nelle carceri".

Conclude, così, Ciambriello: "Abbiamo fatto riferimento al sovraffollamento in Campania, ad un migliaio di detenuti campani che devono scontare meno di un anno di carcere di cui non si hanno notizie o relazioni dagli Istituti. Spesso, la carenza di personale preposto al nucleo di traduzione non garantisce i ricoveri e le visite mediche specializzate negli ospedali. L’insufficienza di agenti di polizia penitenziaria non garantisce il diritto allo studio e l’utilizzo dei campi sportivi in alcuni Istituti".