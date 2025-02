Parolise, scomparsa Petroccione: si attende l'esame autoptico sulla salma Nei prossimi giorni dovrà essere effettuata l'autopsia sulla salma dell'81enne scappato dalla Rsa

di Paola Iandolo

Per far luce sulle cause del decesso di Raffaele Petroccione, l'81enne scomparso dalla Rsa di Parolise, si attende la fissazione dell'autopsia. Accertamento irripetibile che ogni probabilità verrà fissato nei prossimi giorni dalla Procura di Avellino.

Ricordiamo che dopo l'esame esterno effettuato dal medico legale Giovanni Zotti, non c'è stata la liberazione della salma dell’81enne ai suoi familiari per consentire i funerali a Fontanarosa. Molto probabile che alla luce della denuncia sporta dalla famiglia - rappresentata dall’avvocato Armando Cogliano - negli uffici di Procura si stia valutando di effettuare ulteriori accertamenti, in quanto la famiglia contesta l'abbandono di persona incapace. Oltre al fatto che anche gli esiti dell’esame esterno avrebbero potuto determinare una necessità di approfondimenti. E’ molto probabile che nelle prossime ore, possa effettuare le prime iscrizioni nel registro degli indagati.