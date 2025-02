Pratola Serra, Incidente alla Stellantis: un anno senza Domenico Fatigati La moglie chiede "giustizia e la chiusura delle indagini per comprendere se vi siano responsabili"

di Paola Iandolo

"in questa giornata particolare, ad un anno dalla sua morte il dolore è ancora più forte". A raccontare il dolre della famiglia Maria Giuseppina Fiorillo, moglie di Domenico Fatigati, il 51enne manutentore ch eha perso la vita in un incidente nello stabilimento della Stellantis di Pratola Serra, un anno fa. "Il dolore è forte non solo perchè ci ha lasciati soli, ma il pensiero dle dolore fisico che ha provato quando è stato schiacciato dal macchinario ci fa star male".

Le richieste dei familiari

"A distanza di dodici lunghi mesi, trascorsi senza di lui, chiediamo giustizia, chiediamo che la Procura di Avellino chiuda quanto prima le indagini su questa vicenda, anche perché ci risultano depositate le perizie effettuate dai consulenti nominati. Vogliamo comprendere se ci sono delle responsabilità e chi sono i responsabili".

La ricostruzione dell'incidente mortale

Il 51enne di Acerra ha perso la vita nella Fca Stellantis di Pratola Serra il 22 febbraio 2024, intorno alle 7.40. Domenico Fatigati era entrato nell’area smistamento motori per risolvere un’anomalia. Ma una volta risolta la problematica tecnica, la macchina si sarebbe rimessa subito in funzione e Domenico sarebbe stato travolto, dapprima infilzato per poi essere schiacciato con ogni probabilità da un altro basamento.

Gli indagati

L’inchiesta condotta dalla procura di Avellino e affidata al pubblico ministero Lorenza Recano, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di M. C., il direttore dello stabilimento di Pratola Serra, il responsabile locale della sicurezza dell’azienda Fca A. D. U. il capo Area reparti lavorazioni V. C.; il responsabile della ditta esterna con la quale lavorava il 51enne di Acerra, la Ms Automazione Srl di Foggia, R. L. e l’altro dirigente della Ms, V.D.R. L’accusa mossa nei loro confronti è di omicidio colposo. Le indagini sono tese a verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità.