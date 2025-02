Ariano: nuovo crollo nella notte lungo Corso Vittorio Emanuele Gli abitanti: "Siamo ormai ad un passo dalla tragedia"

Un nuovo crollo nella notte, l'ennesimo nel corso degli anni. A far parlare di sè è ancora una volta il rudere abbandonato da eredi degli eredi incoscienti lungo corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino a pochi passi dalla chiesa Madonna del Carmine. Gli abitanti: "Siamo ad un passo dalla tragedia, nell'indifferenza più totale".

Fortunatamente l'area transennata dall'area tecnica comunale negli anni scorsi ha bloccato i massi che si sono staccati dalla struttura, ormai in caduta libera, prima che potessero raggiungere il marciapiede e la strada che porta all'ospedale Frangipane, continuamente trafficata a piedi e in auto.

"Non sappiamo più a chi rivolgerci - ci dice una donna che risiede accanto al rudere - prima o poi rischiamo di essere travolti dalle macerie all'uscita di casa, stiamo combattendo ogni giorno con la presenza di topi e insetti, impossibilitati a tenere aperto un garage. Ma questi eredi ce l'hanno una coscienza? Eppure si si sa benissimo a chi appartiene questo obbrobrio. E' una vergogna".

Situazioni analoghe, pronte ad esplodere sono presenti in gran parte del centro storico come via guardia, via Annunziata, via del riscatto.

Molte di queste case fatiscenti come già detto appartengono ad eredi degli eredi e non è impresa facile neppure per il comune risalire ai proprietari per poter agire in danno. Serve con la massima urgenza una ricognizione generale di tutti gli immobili in pericolo presenti in città, prima che accada davvero l'irreparabile.