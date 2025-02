Torna libero il 48enne di Grottaminarda fermato con la cocaina Accolta l'istanza dell'avvocato difensore Michele Ciruolo

Era stato fermato in auto con 400 grammi di cocaina e 7mila euro in contanti. Ed era scattato l'arresto eseguito dai carabinieri. Ma il 48enne di Grottaminarda M.B. è tornato in libertà. Accolta l'istanza dell'avvocato difensore Michele Ciruolo. L'indagato avrà solo l'obbligo di firma.

I fatti si erano verificati nei giorni scorsi a Grottaminarda, dove, l’atteggiamento sospetto manifestato da un automobilista, fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale, ha indotto i militari dell’arma ad approfondire gli accertamenti.

L’immediata perquisizione personale e veicolare, nonché quella successiva eseguita presso la sua abitazione, ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare circa 400 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e quasi 7mila euro in contanti, materiale vario per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare.