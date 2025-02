Furti a Bisaccia, Arminio: "E' una sfida a tutti, servono più controlli visivi" Sollecitato un potenziamento di uomini e mezzi sul territorio

Preoccupano i due furti avvenuti in pieno giorno a distanza di poco tempo l'uno dall'altro a Bisaccia. I malviventi in maniera disinvolta hanno colpito abitazioni momentaneamente incustoditi nella zona del piano regolatore e in località Bellantonio. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.

E' profondamente amareggiato il sindaco di Bisaccia Marcello Arminio: "Quello che è successo è gravissimo, se teniamo presente che i furti sono avvenuti di giorno. E' una sfida a tutti. E' sotto gli occhi di tutti, non lo dico soltanto io nelle vesti di primo cittadino, che serve una maggiore presenza visiva delle forze dell'ordine sul nostro territorio. Siamo purtroppo, è brutto dirlo, nella massima insicurezza. Serve con urgenza un potenziamento di uomini e mezzi sul nostro territorio".

Due tentativi di furti nelle ultime ore a Mirabella Eclano, ad opera della stessa banda entrata in azione a Frigento.